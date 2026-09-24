Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu baronunun 12 yıllık firarı Pendik'te otel odasında son buldu!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 12:26

Uyuşturucu baronunun 12 yıllık firarı Pendik'te otel odasında son buldu!

İstanbul Pendik’te Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olan uyuşturucu baronu Hüseyin K., başkasına ait kimlikle kaldığı otelde yakalandı. Polis ekiplerinin şüphelenerek takibe aldığı firari hükümlünün, otel odasında sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla birlikte olduğu belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Uyuşturucu baronunun 12 yıllık firarı Pendik’te otel odasında son buldu!
  • ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Pendik'te gerçekleştirdikleri otel denetimleri sırasında resepsiyonda cep telefonuyla konuşan bir kişiden şüphelendi. Ekipler, şüpheliyi bir süre takibe aldı. Telefon görüşmesinin ardından odasına çıkan kişi, polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakın markaja alındı.

ODADA KADINLA BİRLİKTE YAKALANDI

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından odaya operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi bir kadınla birlikte yakaladı. Şüphelinin üzerinden yapılan aramada başkasına ait kimlik belgesi ele geçirildi.

12 YILDIR FİRARİYDİ

Yapılan kimlik incelemesinde yakalanan kişinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K. olduğu belirlendi. Hüseyin K.'nın 25 Kasım 2014 tarihinden bu yana arandığı ve yaklaşık 12 yıldır firari durumda olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan firari hükümlü Hüseyin K., cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL PENDİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu baronunun 12 yıllık firarı Pendik'te otel odasında son buldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA