Uyuşturucu güzellemesine beraat kararı yargıya takıldı

Rap şarkıcıları 'Gazi' lakaplı Ömür Gazi Yıldız ve 'Kerro' lakaplı Kerem Demir, 'Come To İstanbul' şarkılarının sözleri sebebiyle geçtiğimiz eylül ayında gözaltına alınmıştı. Şarkının sözlerinde uyuşturucu maddeyi övme ifadeleri yer alırken, klibinde de çok sayıda silahla birlikte şiddet çağrışımına yer verildiği görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şarkının sahipleri Ömür Yıldız ve Kerem Demir gözaltına alındı. İki rapçi çıkarıldıkları hâkimlik tarafından tutuklandı.Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede şarkının sözlerinde bulunan 'kafam duman malın peşindeyiz bagajda saklı 15 kilo' gibi ifadelerin kamuya açık alanda uyuşturucu kullanımını özendirecek şekilde paylaşım niteliği taşıdığı vurgulandı. Şüpheli Kerem Demir ve Ömür Gazi Yıldız hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirmek' suçlarından 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, duruşmada savunmalarının ardından Kerem Demir ve Ömür Gazi Yıldız'ın beraatine karar verdi. Savcılık karara itiraz etti.