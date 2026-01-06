Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu haplarla suçüstü yakaladılar!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 16:10

Sancaktepe Emniyeti bir uyuşturucu madde satıcısını daha yakaladı. 684 uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadelede seri operasyonlar düzenleyen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir adrese daha uyuşturucu operasyonu düzenledi. O.M. (31) ve A.D. (30) isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 684 uyuşturucu hap, 80 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. O.M. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

