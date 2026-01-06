Uyuşturucu haplarla suçüstü yakaladılar!

Uyuşturucuyla mücadelede seri operasyonlar düzenleyen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir adrese daha uyuşturucu operasyonu düzenledi. O.M. (31) ve A.D. (30) isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 684 uyuşturucu hap, 80 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. O.M. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.