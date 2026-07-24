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Giriş Tarihi: 24.07.2026

Uyuşturucu imalathanesine baskın

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucu imalathanesine baskın
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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Fatih İlçesi'ne bağlı Sümbül Efendi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın yaptı. Operasyonda 31 kilogram kokain maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 139 kapsül uyuşturucu etken maddesi, 3 şarjör, 60 mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi ve iki kokain presleme makinesi bulundu. M.D. (56) isimli uyuşturucu madde satıcısı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Uyuşturucu imalathanesine baskın
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