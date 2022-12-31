Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı olan Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde Y.D., F.Y. ve K.Ö. isimli üç kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Üç kişinin üzerinde 160 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 240 lira nakit para ele geçirildi. Satışa hazır halde tek tek paketlenmiş uyuşturucu maddelere ve paralara el konuldu. İki uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.