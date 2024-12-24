Uyuşturucu operasyonu: Şüpheli cezaevine gönderildi

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Z. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 6.4 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranması bulunan H.Z., gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.