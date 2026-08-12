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Giriş Tarihi: 12.08.2026

Uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı
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İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturması kapsamında şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesiyle yeni suç delillerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri belirlenen 20 şüpheli hakkında "silah ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçları kapsamında işlem başlatıldı. Belirlenen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin 15'inin Beykoz'da, 2'sinin Üsküdar'da, 1'inin Çekmeköy'de, 1'inin Esenyurt'ta ve 1'inin Bahçelievler'de ikamet ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı
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