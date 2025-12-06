Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Medyada uyuşturucu operasyonunda spikerler serbest bırakıldı
İstanbul’da dün jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi. Medya uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan televizyon kanalı spikerleri Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu test ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Temiz eller' uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon düzenlenmişti.

İkinci operasyon ise dün gerçekleştirildi. Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk spikeri Meltem Acet hakkında "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan gözaltına alındı.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

İlk olarak Jandarma'da ifadeler alındı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen 3 spikerin uyuşturucu madde kullanalıp kullanmadıklarını tespit üzere Adli Tıp Kurumuna götürülerek saç ve kan örnekleri alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Jandarma'daki işlemelerin tamamlanmasıyla Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Burada savcıya ifade veren spikerler serbest bırakıldı.

