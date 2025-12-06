Son dakika: Medyada uyuşturucu operasyonunda spikerler serbest bırakıldı

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Temiz eller' uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda çok sayıda ünlü isme yönelik operasyon düzenlenmişti.
İkinci operasyon ise dün gerçekleştirildi. Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk spikeri Meltem Acet hakkında "Uyuşturucu madde kullanma" suçundan gözaltına alındı.
SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI
İlk olarak Jandarma'da ifadeler alındı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen 3 spikerin uyuşturucu madde kullanalıp kullanmadıklarını tespit üzere Adli Tıp Kurumuna götürülerek saç ve kan örnekleri alındı.
