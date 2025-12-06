Son dakika: Medyada uyuşturucu operasyonunda spikerler serbest bırakıldı

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

İlk olarak Jandarma'da ifadeler alındı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen 3 spikerin uyuşturucu madde kullanalıp kullanmadıklarını tespit üzere Adli Tıp Kurumuna götürülerek saç ve kan örnekleri alındı.

