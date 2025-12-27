Uyuşturucu parası için yaşlı adamı katlettiler

İzmir'de önceki gece Erinç Kavurt'un (81) eşiyle yaşadığı Konak'taki evine giren 2 hırsız, çalınabilecek para, altın ve eşya aradı. Değerli bir şey bulamayan hırsızlar, buzdolabındaki 2 kilo eti alıp bakmak için girdikleri yatak odasında Kavurt çiftiyle karşılaştı. Yaşanan arbedede Kavurt'u göğsünden bıçaklayan hırsızlar, etleri de düşürerek kendilerini bekleyen otomobille kaçtı. Kavurt'un eşinin yardım çığlıklarını duyan ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Kavurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp morguna kaldırılırken 2 hırsız ve yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler A.M.S., H.E., R.T., H.A. ve H.A.'nın, Kavurt çiftinin oğullarının arkadaşı olduğu, uyuşturucu kullandıkları, eve de para bulmak için girdikleri öğrenildi. Kavurt çiftinin cinayetin yaşandığı eve 2 ay önce taşındığı belirlendi.