Uyuşturucu partileri deşifre oldu! Garipoğlu'ndan "özel ağırlayın" talimatı: Derin Talu da listede

Hakkında yakalama kararı bulunan ve halihazırda firari konumda olan Kasım Garipoğlu'nun yakın markaja alınmasıyla devam eden operasyonda, kilit isim şoför Ahmet Akçay olmuştu. Gözaltına alınan Akçay'ın dijital materyalleri üzerinde yapılan teknik inceleme, sadece bir sevkiyat ağını değil, aynı zamanda gizli düzenlenen uyuşturucu partilerinin perde arkasını da deşifre etti.