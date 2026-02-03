Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Survivor Barış serbest bırakıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde 22 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan ve dün havalimanında gözaltına alınan Barış Murat Yağcı, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek örnek vermişti. Yağcı, İl Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı.