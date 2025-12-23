Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Umut Evirgen ve Yaşar Koz’a adli kontrol kararı

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve eğlence mekanı işletme müdürü Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.