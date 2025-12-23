Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Umut Evirgen ve Yaşar Koz'a adli kontrol kararı

Son dakika haberi: 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve eğlence mekanı işletme müdürü Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Umut Evirgen ve eğlence mekanı işletme müdürü Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İfade işlemleri tamamlanan Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adliyeye sevk edilen Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı

