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Giriş Tarihi: 2.3.2025

Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kâğıthane ve Fatih ilçelerinde 13 farklı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 365 kilogram kokain ele geçirilirken suç örgütünün tüm bağlantıları deşifre edilerek 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
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Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
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