Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

İSTANBULBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'un Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kâğıthane ve Fatih ilçelerinde 13 farklı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 365 kilogram kokain ele geçirilirken suç örgütünün tüm bağlantıları deşifre edilerek 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı.