Uyuşturucu tacirlerine ‘Narkokapan’ darbesi

Ankara'da cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. "Narkokapan-Ankara" adı verilen dev operasyonda hedef, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan, mahalle ve sokak aralarında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. 6 ay boyunca Ankara adeta röntgen cihazından geçirildi; titizlikle yürütülen analizler, teknik ve fiziki takiplerle yüzlerce suç delillendirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı detaylara göre hazırlık süreci 6 ay sürdü. Bakan Yerlikaya, hedefin "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları olduğunu vurguladı. 4 bin 768 polis, bin 461 ekip, 40 dedektör köpek, 4 İHA ve hava destek unsurlarıyla sahaya inildi. Eşzamanlı olarak 626 farklı adrese baskın yapıldı. Şu ana kadar 602 şüpheli gözaltına alındı.

KİRLİ ZİNCİR DAĞITILIYOR

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece bir güvenlik operasyonu değil, gelecek nesillerin korunması adına verilen bir savaş olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Baronundan torbacısına kadar bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz" dedi. Kabine döneminde narkotik suçlarla mücadelede kaydedilen başarıya dikkat çeken Bakan Yerlikaya, bugüne kadar 65 bin 918 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 200 tonun üzerinde uyuşturucu madde ve 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 267 organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti. Ayrıca, 96 uluslararası suç örgütü üyesinin yakalandığını, narkotik suçlardan dolayı toplam 208 kırmızı bülten çıkarıldığını da kamuoyuyla paylaştı.

6 AYLIK TEKNİK TAKİP

Uyuşturucuyla mücadeledeki başarının bazı kesimlerce hazmedilemediğini belirten Yerlikaya, "Onlara buradan açıkça sesleniyorum: Umurumuzda bile değilsiniz. Bizim tek önceliğimiz bu ülkenin gençleri, bu milletin geleceğidir" dedi ve "6 aydır gece gündüz demeden çalışan, teknik takipleri yapan ve sahada görev alan tüm kahraman polislerimizle iftihar ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır, bu savaşı birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.