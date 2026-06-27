Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 58 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi.
KAPILAR KOÇ BAŞIYLA KIRILDI
Şafak vakti düzenlenen operasyona yaklaşık 500 polis katıldı. Özel Harekat polisleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırılarak girilirken, şüpheliler tek tek gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.