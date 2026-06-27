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Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:21

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 58 kişi tutuklandı

Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 500 polisin görev aldığı şafak operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 58’i tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 58 kişi tutuklandı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik planlı operasyon gerçekleştirildi.

KAPILAR KOÇ BAŞIYLA KIRILDI

Şafak vakti düzenlenen operasyona yaklaşık 500 polis katıldı. Özel Harekat polisleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırılarak girilirken, şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 58'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 58 kişi tutuklandı
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