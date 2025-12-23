Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tahlillerini değiştiren hastane şebekesine operasyon: 8’i sağlık çalışanı 26 kişi gözaltına alındı
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen uyuşturucu kullanan kişilerin tahlil sonuçlarını para karşılığında değiştirenlere yönelik yapılan operasyonda, 8’i sağlıkçı 26 kişi gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında yapılan uyuşturucu testlerinin, para karşılığında gerçeğe aykırı şekilde "temiz" sonuçlandırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. İki ay süren teknik ve fiziki takipte polis tarafından veriler toplandı. Olayın açığa çıkmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aralarında 8 hastane çalışanın da olduğu 26 kişi polisin operasyonunda gözaltına alınırken, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

