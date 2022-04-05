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Giriş Tarihi: 5.4.2022 20:26 Son Güncelleme: 5.4.2022 20:27

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan baba-oğul yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan baba-oğul yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen baba ile oğlu, narkotik polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada baba-oğul Y.S. ve N.C.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Hareket geçen ekipler şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda baba ve oğlun üzerinden 7 parça halinde 44 gram metamfetamin, 44.60 gram sentetik kannabinoit maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, baba-oğul Y.S. ve N.C.S ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan baba-oğul yakalandı
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