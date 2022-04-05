Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan baba-oğul yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada baba-oğul Y.S. ve N.C.S'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Hareket geçen ekipler şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda baba ve oğlun üzerinden 7 parça halinde 44 gram metamfetamin, 44.60 gram sentetik kannabinoit maddesi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, baba-oğul Y.S. ve N.C.S ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.