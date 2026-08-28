Uyuşturucu trafiği dron ile deşifre edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dron destekli kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan takiplerle, bir grubun piknik yapma süsü vererek ormanlık alana girdiği, masa ve sandalye kurarak uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin tüm hareketliliğini havadan adım adım kaydeden polis ekipleri; çalışmalar sonucunda şahısların Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe'deki adreslerini tek tek tespit etti. Söz konusu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında G.A.S. (23) isimli kadının da bulunduğu M.A. (23), S.C. (38), C.K.U. (33) ve M.B.D. (68) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kilo 595 gram marihuana, 1420 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör