SON DAKİKA… Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: İş adamları Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, 22 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak', 'Uyuşturucu Kullanmak' ve 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından gözaltına kararı verilmişti.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Çarşamba günü düzenlenen operasyonda aralarında, model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilmişti.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmişti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık ifade işlemlerinin ardından 17 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Sorgu işlemleri bitiminde model ve Influencer Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, FLO Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, Tosmur Group'ta Başkanvekili iş insanı Mehmet Tosmur ve MOMO restoranın sahibi İş insanı Hamdi Burak Beşer'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.