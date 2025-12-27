SON DAKİKA… Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: İş adamları Mahmut Uğur Ziylan ve Hamdi Burak Beşer tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında, 22 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak', 'Uyuşturucu Kullanmak' ve 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçlarından gözaltına kararı verilmişti.