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Giriş Tarihi: 6.09.2026 16:29

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 17 gözaltı, 4 firari aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliler Sabri Berkan Baykam ve Murat Çınar’ın emniyete teslim olmasıyla bu operasyonda aranan şüpheli sayısı 4’e düştü.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 17 gözaltı, 4 firari aranıyor
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında operasyonlar sürüyor. 7 Ağustos'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonların üçüncü dalgasında 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumda bulunan Sabri Berkan Baykam ile Murat Çınar'ın emniyete teslim olmasıyla birlikte üçüncü dalgada yakalanması gereken şüpheli sayısı 4'e geriledi.

4 FİRARİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında Barış Gökmen, Cansu Sarı, Mehmet Ali Kardam ve Muharrem Divlek isimli şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ÜÇ DALGADA 8 FİRARİ ARANIYOR

Öte yandan 7 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirilen üç ayrı dalga operasyon kapsamında halen toplam 8 firari şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının firari şüphelilerin malvarlıklarına tedbir konulmasını da değerlendirdiği öğrenildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3. dalga: 17 gözaltı, 4 firari aranıyor
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