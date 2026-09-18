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Giriş Tarihi: 18.09.2026 09:58

Uyuşturucular buzdolabından çıktı

İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sıvı Metamfetamin maddeleri buzdolabında bulundu.

Emir SOMER Emir SOMER
Uyuşturucular buzdolabından çıktı
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü ve Sarıyer İlçesi'nde iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan detaylı aramalarda; sekiz kilo 789 gram Kokain maddesi, 21 kilogram kimyasal uyuşturucu katkı maddesi, üç kilo 648 gram sıvı Metamfetamin maddesi, iki kilo 500 gram kristal Metamfetamin maddesi, 4,89 gram Skunk maddesi ve bir hassas terazi ele geçirildi. Beş kişi "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

#İSTANBUL

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Uyuşturucular buzdolabından çıktı
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