Uyuşturuculu kazaya pişmanlık indirimi

İzmir'de 14 Şubat 2021'de iddiasına göre kullandığı uyuşturucu ilaç etkisiyle kaza yaparak İsmet Güzelküçük'ün (31) ölümüne neden olan Türkay Pala'nın 'Olası kastla öldürme' suçundan aldığı 17 yıl 6 ay ceza, istinaf tarafından "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçuna çevrilerek 6 yıl 3 aya düşürüldü. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan sanık, infaz yasasına göre 3 ay sonra tahliye olacak. Menemen Asliye Ceza Mahkemesi suçun 'Olası kastla öldürme' kapsamında olduğu gerekçesiyle dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.Türkay PalaKarşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada psikolojik tedavi gördüğünü öne süren sanık, kanındaki maddelerin de tedavi için kullandığı ilaçlardan kaynaklandığını iddia etti. Ege Üniversitesi raporunda Pala'nın kanında bulunan pregabalin ve tramadol etken maddelerinin olduğu ilaçların, yeşil reçeteyle yazılabildiği değerlendirmesinde bulundu. Sanığın doktoru ise tramadol etken maddesinin kullandığı ilaçlarda bulunmadığını söyledi. Davayı sonuçlandıran mahkeme, Türkay Pala'yı "Olası kast ile ölüme neden olma" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.İsmet GüzelküçükTaraf avukatlarının itirazı üzerine dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını kaldırıp, sanığın Ceza Dairesi'nde yargılanmasına hükmetti. Ardından da "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı da sabıkasız geçmişi, pişmanlığı ve geleceği üzerindeki olası etkileri sebebiyle 6 yıl 3 aya indirdi. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan sanık, infaz yasasına göre 3 ay sonra tahliye olacak.