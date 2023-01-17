Uyuşturucuya ‘aile’ kamuflajı

Adana'da 47 yaşındaki Burhan A., Doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yaparken, dikkat çekmemek için Gurbet G. ve biri kız 3 çocuğunu da yanına alıp, kendilerine 'aile' süsü verdi. Zanlı, iki arkadaşını da bir başka otomobille önden gönderip, onları 'öncü' ekip yaptı. Ancak tüm bu tedbirler polisten döndü. Burhan A. ve 2 suç ortağı suçüstü yakalandı; arabanın alt takımında özel olarak tasarlanan zuladan da tam 24 kilo 856 gram esrar ele geçirildi. Çocuklarıyla birlikte Burhan A.'ya eşlik eden Gurbet G. ise, uyuşturucudan haberinin olmadığını söyledi. Burhan A. ve 2 kişi tutuklandı; Gurbet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.