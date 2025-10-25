Uyuşturucuya darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde açıkladığı uyuşturucu tacirlerine yönelik Mersin merkezli 10 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 351'i tutuklandı. 21 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen 'Narkokapan' operasyonlarında 403 farklı adrese baskın düzenlendi. 3 organize suç örgütünün çökertildiği operasyonlarda, 370 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 351'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Başsavcılığımız olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Mersin merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan toplamda 351 şüpheli tutuklanmıştır" denildi.