Uyuşturucuyla yakalanan avukata tahliye

Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Sefa Semiz (31) ile arkadaşı Müfit İvriz'in (29) İstanbul
'dan hızlı trenle kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine ulaşan polis, şüphelileri takibe aldı. Konya Garı'nda trenden inen ikili, ocak ayında yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda avukatın taşıdığı valizde vakumlu poşetler içerisinde 1 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi. İkili, ifadelerinde uyuşturucu kullanıcısı olduklarını İstanbul'da ucuz fiyata bulduklarını, TELEGRAM'dan iletişime geçtikleri kişiden 5'er bin dolar vererek uyuşturucuyu aldıklarını, uzun süre kullanacaklarını ileri sürdüler. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Semiz ve İvriz hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
, avukat ve arkadaşının 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan iki sanık, 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'İyi hâl' indirimi uygulanan sanıkların cezası 1 yıl 8'er aya düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verildi.