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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 28 kilogram uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik dün yapılan çalışmalarda bir araçta 13 parça halinde 14 kilogram metamfetamin, 14 parça halinde 7,1 kilogram eroin, 4 parça halinde 3 kilogram toz esrar, 9 parça halinde 4,1 kilogram skunk maddesi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda 40 parça 28,2 kilogram uyuşturucu maddeye el konulurken araçta yakalanan Z.A.Ö. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Tutuklanan kişinin doktor olduğu öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HAKKARİ #YÜKSEKOVA

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Uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı
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