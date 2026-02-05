Uyuşturucuyu iç çamaşırına emdirip soktular! 19 kişi tutuklandı

Kırıkkale Adliyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cezaevinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ciddi bulgular üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, uyuşturucu maddelerin iç çamaşırı ve çeşitli eşyalar üzerine emdirilerek cezaevine sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkati ve titiz çalışması sayesinde ortaya çıkarılan skandal girişimin ardından düğmeye basıldı. Yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adliyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bazı hükümlü veya tutuklulara emdirilmiş uyuşturucu maddenin iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkati ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanmıştır."

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, cezaevlerinde uyuşturucuya karşı sıfır tolerans politikasının kararlılıkla uygulandığı vurgulandı.