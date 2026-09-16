Uyuşturucuyu midesinde taşıdı: Hayatını kaybetti

Nevşehir'de 28 kapsül halinde 140 gram metamfetamin ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucuyu Türkiye'ye getirdiği belirlenen İran uyruklu Abdollah Askarı'nin Van üzerinden ülkeye giriş yaptığı tespit edildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 14 kapsül içerisinde 111 gram çeşitli niteliklerde uyuşturucu madde ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde Askarı'nin uyuşturucu maddelerin bir bölümünü yutarak taşıdığı belirlendi.

Midesinden 23 kapsül çıkarıldı

Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alınan Askarı'nin yapılan müdahalesinde doğal yollarla 23 kapsül halinde yaklaşık 133 gram uyuşturucu madde çıkarıldı. Vücudunda bulunan diğer kapsüllerin de doğal yollarla çıkması beklenirken, hastanede fenalaşan şüpheli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopside 8 kapsül daha bulundu

Askarı'nin ölümünün ardından yapılan otopside vücudundan 8 kapsül daha çıkarıldı. Şüphelinin midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinin patlaması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından belirlenecek.