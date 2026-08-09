Uyuyan şoför yuvamızı yıktı

Hatay'dan Kayseri'ye giden şehirlerarası yolcu otobüsü geçtiğimiz hafta İncesi ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Antakyalı 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Zeynettin Olgun, kaza öncesinde otobüs şoförünün uykuya daldığını iddia etti. Yolculuk esnasında uykuya dalan şoförü sık sık uyardığını anlatan Olgun şöyle konuştu:

"Eşimle birlikte Antakya'dan Kayseri'ye gidiyorduk. Topboğazı'nda otobüsün sol ön tekeri patladı, 2 saat bekledik. Dörtyol'a doğru giderken şoför biraz uyukladı. Ben uyuduğunu söyledim ama umursamadı. Adana'ya vardık saat 04.30 gibi. Mola sorduğumuzda aradaki 2 saatlik farkı kapatacaklarını söylediler. İpekyolu'na kadar hiç mola vermedi, orada yarım saat mola verdi. Niğde'den Kayseri'ye doğru giderken yeniden uyukladı ve dikkat etmesini söyledim, 'Biz şoförüz' dedi. Kendisi önden, ben arkadan konuştuk. Hiç umursamadı ve Ali Osman Ulusoy'a şikayet edin deyip tekrar şirketin numarasını verdi. Ben de otobüsün plakasını aldım. Yaşadığımız tartışma üzerine yolcular ikimizi de sakinleştirerek olgun insanlar olduğumuzu söylediler. Ben de şoförün uyukladığını söyledim. Şoför beni umursamadı."

İHMALİ OLANLAR CEZASINI ÇEKSİN

Şoförle tartışma sonrası eşini kaybettiği kazanın olduğunu anlatan Olgun "Kaza Kayseri'nin İncesu ilçesinde oldu. Sağdan giderken, 08.00 gibi otobüsü bariyere vurdu. Ağaçlara ve aydınlatma direklerine vurdu. Araç karşı şeride geçti. Araç yattığında eşim altında kaldı. Rabbim kimseye böyle bir acı yaşatmasın. O şirketin yetkililerinin bu anlattıklarımı dikkatle dinlemesini istiyorum, güvendikleri şoförlerine dikkat etsinler. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Acımız büyük, benim hayat arkadaşım gitti. Bu hayatta bir ben, bir de 3 evladım kaldık. Ben evlatlarıma hem annelik, hem de babalık yapacağım ama hangi şartlarda yapacağım zor olacak. Evlatlarımın anneleri öldü, onlar da üzüntülü. İhmali olanlar en ağır cezayı alsın" dedi.