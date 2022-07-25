Haberler Yaşam Haberleri Uyuyana Kadar konusu ve oyuncu kadrosu: Uyuyana Kadar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 25.7.2022 15:21

Uyuyana Kadar konusu ve oyuncu kadrosu: Uyuyana Kadar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Gerilim türündeki Uyuyana Kadar filmi bu gece Kanal D ekranlarında yayında olacak. 2015 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Rowan Joffe oturuyor. Uyuyana Kadar filmi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Nicole Kidman ve Colin Firth gibi efsane oyuncuları kadrosun bulunduran yabancı film araştırılmaya başladı. Peki, Uyuyana Kadar filmi oyuncuları kimler, sonunda ne oluyor?

Uyuyana Kadar konusu ve oyuncu kadrosu: Uyuyana Kadar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Uyuyana Kadar filmi oyuncuları ile dikkat çekerken gerilim dolu gizemli hikayesiyle de gündemdeki yerini aldı. Orijinal adıyla "Before I Go to Sleep" kaza sonrası hayatı değişen ve karanlıklaşan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Uyuyana Kadar filmi konusu izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Uyuyana Kadar filmi sonunda ne oluyor? İşte cevaplar…

UYUYANA KADAR FİLMİ KONUSU

Christine'nin hafızası geçirdiği bir kaza sonrası her gece adeta sıfırlanır. Kendisini 27 yaşında sanıyorken, aynada 40 olduğunu görür; fotoğraflarda "bu senin kocan" yazan adamı hatırlayamaz. Christine bir tarafta karanlık geçmişine ulaşmaya çalışırken, diğer yandan da kendisini öldürmeye çalışan kişiyi aramaktadır.

Dürüstlüğü konusunda şüpheye düştüğü kocası Ben, şüpheliler listesinin en tepesindedir. Fakat hafızasını geri kazanma derdinde olan Christine, aslında kimseye güvenmemesi gerektiğini kısa sürede anlayacaktır.

UYUYANA KADAR FİLMİ OYUNCULARI

Nicole Kidman

Colin Firth

Mark Strong

Anne Marie Duff

Dean Charles Chapman

Adam Levy

Jing Lusi

Liewella Gideon

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuyana Kadar konusu ve oyuncu kadrosu: Uyuyana Kadar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA