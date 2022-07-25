Uyuyana Kadar konusu ve oyuncu kadrosu: Uyuyana Kadar filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Uyuyana Kadar filmi oyuncuları ile dikkat çekerken gerilim dolu gizemli hikayesiyle de gündemdeki yerini aldı. Orijinal adıyla "Before I Go to Sleep" kaza sonrası hayatı değişen ve karanlıklaşan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Uyuyana Kadar filmi konusu izleyenlerden tam not alıyor. Peki, Uyuyana Kadar filmi sonunda ne oluyor? İşte cevaplar…
UYUYANA KADAR FİLMİ KONUSU
Christine'nin hafızası geçirdiği bir kaza sonrası her gece adeta sıfırlanır. Kendisini 27 yaşında sanıyorken, aynada 40 olduğunu görür; fotoğraflarda "bu senin kocan" yazan adamı hatırlayamaz. Christine bir tarafta karanlık geçmişine ulaşmaya çalışırken, diğer yandan da kendisini öldürmeye çalışan kişiyi aramaktadır.
Dürüstlüğü konusunda şüpheye düştüğü kocası Ben, şüpheliler listesinin en tepesindedir. Fakat hafızasını geri kazanma derdinde olan Christine, aslında kimseye güvenmemesi gerektiğini kısa sürede anlayacaktır.