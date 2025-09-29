Haberler Yaşam Haberleri UZAK ŞEHİR 32. BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.9.2025 22:02

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de heyecan dorukta. 32. bölüm için geri sayım sürerken, yeni fragman merakla bekleniyor. Alya Boran’ın yaşadığının ortaya çıkmasının ardından dizide tansiyon giderek yükselirken, izleyiciler gözlerini Uzak Şehir 32. bölüm fragmanına çevirdi. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı için izleyiciler heyecan içerinde. Dizinin son bölümünde Alya Boran'ın yaşadığının öğrenilmesi büyük bir kırılma noktası yaratırken, pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

UZAK ŞEHİR 32. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayımlandığında Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Uzak Şehir dizisinin fragmanlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararını aldırtır.

Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile aralarında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır.

Hissettiklerini Cihan'la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır. Cihan'daki değişimin peşini bırakmayan Alya sonunda tüm sorularının cevaplarını bulurken bu onu mutlu mu edecektir yoksa kendini büyük bir hayalin içinde mi hissedecektir?

