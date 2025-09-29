UZAK ŞEHİR 32. BÖLÜM FRAGMANI: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Uzak Şehir 32. bölüm fragmanı için izleyiciler heyecan içerinde. Dizinin son bölümünde Alya Boran'ın yaşadığının öğrenilmesi büyük bir kırılma noktası yaratırken, pazartesi günü ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.
Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayımlandığında Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
Uzak Şehir dizisinin fragmanlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır. İçinde büyüttüğü suçluluk duygusu Alya ile aralarında görünmez bir duvar oluşmasına neden olur. Alya bu durumu sorgulamaya başladıkça altta yatan nedeni anlamakta zorlanır.
Hissettiklerini Cihan'la paylaştıklarında duyduğu cevap onun için yeterli olmayacaktır. Cihan'daki değişimin peşini bırakmayan Alya sonunda tüm sorularının cevaplarını bulurken bu onu mutlu mu edecektir yoksa kendini büyük bir hayalin içinde mi hissedecektir?