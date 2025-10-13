UZAK ŞEHİR 33.BÖLÜM FULL İZLE: "Ben sevdiğim adamın yayında olmak istiyorum!" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle bilgisi!

Kanal D ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Uzak Şehir, 33. bölümü için bekleyiş başladı. Boran'ın hayatta olmasıyla Alya ve Cihan ilişkisinde büyük kırılmalar yaşanacakken Kaya ve Zerrin arasında da yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle bilgisi
Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat'in sabrını taşırır. Alya'yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlar. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya'yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar.
Öte yandan Ecmel, Cihan'ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat keser ve Şahin'e net bir uyarı yapar: "Ya Albora'sın, ya karanlık tarafın adamı."
Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.
Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:
https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir