Uzak Şehir 42. Bölüm 1. Tanıtım: "Ben Kalbimde Seninle Evliyim" Kanal D Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

Pazartesi akşamlarının isevilen dizileri arasında yer alan Uzak Şehir dizisinin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan şaşırtıcı gelişmeler sonrası yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Peki, Uzak Şehir 42. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...
Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Uzak Şehir dizisinin fragmanlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Onu yeniden hizaya getirmek ise her zamanki gibi Cihan'a düşer. Cihan bir yandan bu tehlikeli mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Alya'nın bu fırtınanın içine çekilmemesi için var gücüyle savaşır.
Cihan'ın yükü sadece Boran'la sınırlı değildir. Kaya'nın nikâh öncesi darmadağın hâlini gören Cihan, sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Zerrin ise çoktan planını devreye sokmuştur.
Öte yandan Boran'ın yarattığı kasırganın ortasında ayakta kalmaya çalışan Alya ve Cihan, her şeye rağmen birbirlerinden güç almayı sürdürür. Onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Boran, en sonunda kıskançlığına yenik düşer. Herkesin içinde yaşadığını ifşa etmesiyle Pandora'nın kutusu açılır. Bu büyük itiraf…
Kimine felaket, kimine yeni bir başlangıcın kapısı mı olacaktır?