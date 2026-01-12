Haberler Yaşam Haberleri Uzak Şehir 45. Bölüm izle! "Bu Yüzük Bizim Hikayemiz" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
Giriş Tarihi: 12.01.2026 20:57

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir 45. bölümüyle seyirci ile buluşuyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünü paylaştığı dizide heyecan doruğa çıkıyor. 12 Ocak 2026 tarihli yeni bölümde Alya ile Cihan’ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. İşte Uzak Şehir 45. bölüm izle ekranı.

Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 45. bölümde Boran için artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya'yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı yapımda heyecan artıyor. İşte Uzak Şehir 45. bölüm izle detayları.

UZAK ŞEHİR 45. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir 45. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. 12 Ocak 2026 tarihli son bölüm yayınlanınca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

UZAK ŞEHİR'İN BU HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Alya ile Cihan'ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. Bu durumu kabullenemeyen Boran için ise artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya'yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir.

Öte yandan Zerrin, yaşadığı büyük kaybın ardından Demir'le arasındaki bağı koparmak için geri dönüşü olmayan bir adım atar. Zerrin artık özgürlüğüne doğru yürüdüğünü sanırken Demir'den gelen haberle dünyası bir kere daha yerinden oynar.

