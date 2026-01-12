Uzak Şehir 45. Bölüm izle! "Bu Yüzük Bizim Hikayemiz" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

UZAK ŞEHİR'İN BU HAFTAKİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Alya ile Cihan'ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. Bu durumu kabullenemeyen Boran için ise artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya'yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir.