Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı! Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?

Giriş Tarihi: 7.8.2025 13:43

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini topladı. Başrollerde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı yapım, sezon finali sonrası yeni sezonun ne zaman başlayacağı sorusunu gündeme getirdi. Pazartesi günleri seyirci ile buluşan dizi ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarının pazartesi günleri yayına verdiği Uzak Şehir dizisi 28. Bölümü ile ilk sezonunu tamamladı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolleri paylaştığı yapımın yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Dizinin sevenleri ise "Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Dizinin Eylül ayında seyirci ile buluşması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar.

Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?

