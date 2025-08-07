Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı! Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarının pazartesi günleri yayına verdiği Uzak Şehir dizisi 28. Bölümü ile ilk sezonunu tamamladı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolleri paylaştığı yapımın yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Dizinin sevenleri ise "Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?