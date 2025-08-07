Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı! Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarının pazartesi günleri yayına verdiği Uzak Şehir dizisi 28. Bölümü ile ilk sezonunu tamamladı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolleri paylaştığı yapımın yeni sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Dizinin sevenleri ise "Uzak Şehir yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Dizinin Eylül ayında seyirci ile buluşması bekleniyor.
Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder. Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?