UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ BEKLENİYOR! Gözler Kanal D ekranlarında! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman başlıyor, fragman yayınlandı mı??

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, 28. bölümüyle 2 Haziran'da sezon finali yapmıştı. Sezon finalinin ardından dizinin 2. sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Uzak Şehir'in yeni sezonu ne zaman ekranlara gelecek?
Uzak Şehir 2. Sezon Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?
Uzak Şehir'in ikinci sezonuyla ilgili net bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin çekimlerine Ağustos ayında başlanması planlanıyor. Yeni sezon bölümlerinin Eylül ayının ikinci haftasında ekrana gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberilerde yer verilecektir.
UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kaya ve Nadim'in yaşadığı kaza, herkesi derinden etkilerken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanlar karşısında öfkelenen Demir, Cihan'ın karşısına çıkarak hesabını sorar ve aralarındaki husumetin sona ermeyeceğini acı sözlerle dile getirir. Öte yandan, Nare ve Şahin önlerindeki tüm engelleri aşarak evlenme kararı alır.
Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın verdiği rahatlığı yaşarken, Alya'dan gelen beklenmedik bir haberle hayatlarının tekrar tehlikeye girdiğini fark eder. Durumu çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin beklenmedik hamlesiyle sarsılır. Tüm yaşananların ardından Alya, hem kendi geleceği hem de oğlu için zor bir karar vermek durumunda kalır.