UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ BEKLENİYOR! Gözler Kanal D ekranlarında! Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman başlıyor, fragman yayınlandı mı??

Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın verdiği rahatlığı yaşarken, Alya'dan gelen beklenmedik bir haberle hayatlarının tekrar tehlikeye girdiğini fark eder. Durumu çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin beklenmedik hamlesiyle sarsılır. Tüm yaşananların ardından Alya, hem kendi geleceği hem de oğlu için zor bir karar vermek durumunda kalır.

