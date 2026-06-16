Uzaklaştırma kararına rağmen öldürdü

Manisa
'da boşanma aşamasındaki eşi Ulviye Yılmaz'ı tabancayla öldürüp, kendisine engel olmak isteyen kızı Eylül Deniz Yılmaz'ı da aynı silahın kabzasıyla yaralayan Vedat Yılmaz tutuklandı. İfadesinde, "Konuşmak istedim" dediği öğrenilen katilin, cinayeti işlediği sırada aktif uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı. Olay, Turgutlu
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesinde bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olduğu eşi Ulviye Yılmaz (55) ile konuşmak isteyen Vedat Yılmaz (55), ikametine gitti. Henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gözü dönen Vedat Yılmaz yanında getirdiği silahını çıkarıp eşine ateş etti, kavgayı ayırmak isteyen kızı Eylül Deniz Yılmaz'ı da (18) silahın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulviye Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vedat Yılmaz, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.