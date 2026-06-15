Uzaklaştırma kararına rağmen öldürdü! ‘Konuşmaya geldim’ dedi silahı açıklayamadı

Manisa'nun Turgutlu ilçesi önceki gün kadın cinayetiyle sarsıldı. Korkunç olay, Cumhuriyet Mahallesi Kervanyolu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. Vedat Yılmaz sözde konuşmak amacıyla boşanma sürecinde olduğu eşi Ulviye Yılmaz'ın ikametine gitti. İkili arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gözü dönmüş koca yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla eşinin başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulviye Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Vedat Yılmaz'ı gözaltına aldı.

KIZINI DA YARALADI

Olay esnasında evde bulunan ve anne ile babasının kavgasını ayırmaya çalışan çiftin 18 yaşındaki kızları Eylül Deniz Yılmaz da öfkeli babanın hedefi oldu. Şüpheli Vedat Yılmaz'ın, kızını silahın kabzasıyla darp ederek yaraladığı öğrenildi. Yaralı genç kız hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Başlatılan soruşturma kapsamında emniyet güçlerince yapılan detaylı incelemede, cinayete kurban giden Ulviye Yılmaz'ın daha önce eşi hakkında 4 ayrı müracaat dosyasının bulunduğu ve Vedat Yılmaz hakkında verilmiş aktif bir uzaklaştırma kararı olduğu tespit edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, eşiyle uzun süredir geçimsizlik yaşadıklarını, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu, konuşmak amacıyla eve gittiğini ve eşinin kendisine bağırması üzerine sinirlenerek silahı kullandığını söylediği belirtildi. Katil konuşmaya neden silahla gittiğini ise açıklayamadı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Vedat Yılmaz 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.