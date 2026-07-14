Uzaklaştırma kararını duyunca dehşet saçtı! Kendisini kilitleyip evi ateşe verdi: Yaşlı kadın yangını gözyaşlarıyla izledi!





KENDİSİNİ KİLİTLEYİP EVİ ATEŞE VERDİ



Kararı kendisine bildirmek üzere adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini evin içerisine kilitleyen yaşlı adam, evi ateşe vereceğini söyledi. Mutfakta bulunan tüpü açan adam, topladığı poşetlerde karton atıkları ateşe verdi. Kısa sürede içeriyi dumanlar kaplarken, Ayhan isimli şahıs polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine adreste bulunan polis ekibi kapıyı kırarak içeri girdi. Yaşlı adam polis ekibi tarafından gözaltına alınırken, kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.