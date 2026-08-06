Uzaklaştırma kararını ihlal etti: Eşyaları götüren eşe 300 bin lira tazminat

'ZİYNET EŞYALARI KADININ KİŞİSEL MALIDIR'

3 yılın ardından tarafların boşandığını ifade eden Avukat Başak, "Yargılama sonucunda mahkeme müvekkilimizi haklı bularak tazminat taleplerimizi kabul etti. Düğünde müvekkilimize takılan altınlara davalı erkek el koymuş, bunları iade etmemişti. Oysa yerleşik yargı kararlarına göre düğünde kadına takılan ziynet eşyaları kadının kişisel malıdır ve iade edilmesi gerekir. Bu nedenle ziynet eşyalarının bedelinin tahsili için dava açtık. Ziynet alacağı yönünden talebimiz yaklaşık 600 bin TL seviyesindeydi. Mahkeme müvekkilimiz lehine 300 bin TL ziynet alacağı ödenmesine hükmetti. Karşı taraf bu kararı istinafa taşıdı. Hukuki süreç istinaf aşamasında devam ediyor" diye konuştu

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör