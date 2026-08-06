Uzaklaştırma yetmedi vahşet göz göre göre geldi

İstanbul Şişli'de uzaklaştırma kararına rağmen Nilda Müge Şahin'i (26) eczane önünde pusu kurarak katleden Nazir Ilgın'ın (31) kabarık suç dosyası dikkat çekti. 5 yıl önce sevgilisini bıçaklayarak ağır yaralayan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapse mahkûm edilen caninin, cezaevinden şartlı tahliyeyle çıktıktan sonra yine aynı vahşete imza attığı belirlendi. İlk olarak 6 Haziran 2020'de hemşire sevgilisi Ceylan G.'yi darp ettiği ortaya çıktı. İhbar üzerine yakalanan Ilgın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan 2 gün sonra evine gittiği Ceylan G.'yi kolundan ve boynundan bıçakla yaraladı. Serbest bırakılması kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği Ilgın; bıçaklı saldırısının ardından açılan davada "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl ceza aldı.

ECZANE ÖNÜNDE PUSU KURDU

Geçen yıl cezaevine giren Nazir Ilgın (31), şartlı tahliye ile serbest kaldı ve Şişli'de yaşayan Nida Müge Şahin'in ailesinin yanında çalışmaya başladı. Bir süre sonra Ilgın'ın kızlarına ilgisini fark eden aile uzaklaştırma kararı aldırdı.

Kararın üzerinden geçen 1 ayın sonunda 4 Ağustos gecesi kız kardeşini hastaneye götüren 26 yaşındaki Nilda, doktorun yazdığı ilaçları almak için gittiği nöbetçi eczanenin önünde Nazir Ilgın'ın silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis katil zanlısının peşine düştü. Şahin'in cenazesi dün Şişli Osman Sağnak Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

'YAKIŞIRSIN SOL YANIMA'

Nilda Müge Şahin'in sosyal medya hesabında katil zanlısını "Yakışırsın sol yanıma" şarkısıyla paylaşması dikkat çekti.