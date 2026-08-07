Uzay Gözlemevi’ne Özdemir Bayraktar’ın adı verildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hayata geçirilen ve bölgenin en önemli bilim yatırımları arasında gösterilen Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi ile ilgili anlamlı bir karar alındı. Bolvadin Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısında, tesis bünyesinde yer alan uzay gözlemevine, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin gelişiminde önemli katkılar sağlayan merhum Özdemir Bayraktar'ın adının verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

KARAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı Belediye Meclisi toplantısı, belediye tarafından yenilenerek daha modern ve işlevsel hale getirilen Meclis Salonu'nda yapılan ilk oturum olma özelliğini taşıdı. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyelerine ek gündem olarak sunulan önerge değerlendirildi. Yapılan oylamada, Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi içerisinde yer alan uzay gözlemevine "Özdemir Bayraktar Uzay Gözlemevi" adının verilmesi teklifi tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK TABİAT PARKINDA YÜKSELEN BİLİM YATIRIMI

Bolvadin Belediyesi tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde hayata geçirilen Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi Projesi, ilçenin doğal güzellikleriyle öne çıkan ve bölgenin en büyük tabiat parkı olma özelliğini taşıyan Horan Parkı içerisinde yükseliyor. Proje kapsamında uzun yıllar kullanılmayan eski ayaklı su deposu restore edilerek modern bir bilim merkezine dönüştürüldü. Yaklaşık 25 milyon TL yatırımla hayata geçirilen tesiste; Modern sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek kafe, TÜBİTAK Astro Market, Galaksi temalı sunum salonu, Panoramik asansör, Seyir terası, Uzay gözlemevi yer alıyor. Merkezin, bilim ve teknoloji alanında hem eğitim hem de sosyal faaliyetlerin yürütüleceği önemli bir cazibe merkezi olması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER BİLİMLE BULUŞACAK

Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi'nin özellikle çocuklar ve gençlere yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemesi planlanıyor. Astronomi gözlemleri, uzay temalı eğitim programları, uygulamalı bilim etkinlikleri ve teknolojik çalışmalarla öğrencilerin bilimsel düşünceye yönlendirilmesi amaçlanıyor. Afyonkarahisar ve çevresinde benzeri bulunmayan merkezin, bölgesel ölçekte önemli bir eğitim ve bilim üssü haline gelmesi bekleniyor.

AĞUSTOS AYINDA KAPILARINI AÇACAK

Yapım ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı Horan Bilimevi ve Uzay Gözlemevi'nin Ağustos ayı içerisinde düzenlenecek resmi törenle hizmete açılması planlanıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte yıl boyunca astronomi gözlem geceleri, bilim atölyeleri, teknoloji eğitimleri ve çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor.