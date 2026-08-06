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Giriş Tarihi: 6.08.2026

Uzay kursunda yeteneklerini keşfediyorlar

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Uzay kursunda yeteneklerini keşfediyorlar
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Konya'daki Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, öğrencilerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 'Havacılık ve Uzay Yaz Kursu' düzenledi. 12 ortaokul ve 12 lise olmak üzere 24 öğrencinin katıldığı eğitimlerde havacılık ve uzay bilimlerine giriş, uçuşun temel prensipleri ve aerodinamik, roket sistemleri ve temel roket tasarımı, insansız hava araçları (İHA) ve kullanım alanları, model uçak ve roket uygulamaları, drone futbolu ve Fpv dronlar, takım çalışması, proje geliştirme ve uygulamalı atölye çalışmaları konularında eğitim veriliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Amacımız her çocuğun kendi yeteneğini keşfetmesine yardımcı olmak" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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