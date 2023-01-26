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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Uzaya çıkacak ilk Türk, bir askeri pilot

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Uzaya çıkacak ilk Türk, bir askeri pilot
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın uzaya gidecek ilk Türk astronot için iki adayın belli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimleri açıklayacağını söylemesi üzerine bu kişilerin kim oldukları merak uyandırdı. Edinilen bilgiye göre, 36 bin kişi arasından son 30'a kalan ve uzun bir süredir Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (USAEM) eğitim alan adayların test aşaması sona erdi. 10'u kadın 30 astronot adayı arasında yapılan testler neticesinde ilk olarak son 15 belirlendi.



Ardından ise ABD'li ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) sağlık heyetlerinden oluşan bir ekip tarafından son 7 kişilik liste hazırlandı. Son 7'ye yalnızca erkek adaylar kalırken, bunların içinden bir asil bir de yedek isim belirlendi. Asil adayın Hava Kuvvetleri'nde görevli askeri pilot olduğu öğrenildi. Belirlenen bu iki aday ABD'de zorlu bir eğitime tabi tutulacak. Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün kalacak ve Türk bilim insanlarınca belirlenen deneyleri yapacak. Uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Alekseyeviç Gagarin de askeri pilottu. Ay'a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong da ABD Deniz Kuvvetleri'nde pilottu.

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Uzaya çıkacak ilk Türk, bir askeri pilot
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