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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Uzaya ‘geri dönüşüm’ yolculuğu

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Uzaya ‘geri dönüşüm’ yolculuğu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir anaokulunun öğrencileri, atık malzemelerden ürettikleri eserlerle uzay temalı geri dönüşüm sergisi açtı. Çocuklar, evlerindeki pet şişe kapakları, deterjan kutuları, yumurta kolileri ile plastik bardak ve tabakları çöpe atmak yerine biriktirerek 300'e yakın eser ortaya koydu Gezegen, roket, astronot ve uzayın büyüleyici dünyasının yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.'Uzaya Dönüşen Atıklar' isimli projenin yöneticisi olan öğretmen Burcu Genco Büyükburç, "Sergimiz, adeta uzaya uzanan bir geri dönüşüm yolculuğu oldu. Doğru bakış açısıyla hem atıklar hem de fikirler yeni bir geleceğe dönüşebilir. Bunu minik öğrencilerimiz başardı" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HATAY #İSKENDERUN

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Uzaya ‘geri dönüşüm’ yolculuğu
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