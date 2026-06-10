Uzaya ‘geri dönüşüm’ yolculuğu

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde özel bir anaokulunun öğrencileri, atık malzemelerden ürettikleri eserlerle uzay temalı geri dönüşüm sergisi açtı. Çocuklar, evlerindeki pet şişe kapakları, deterjan kutuları, yumurta kolileri ile plastik bardak ve tabakları çöpe atmak yerine biriktirerek 300'e yakın eser ortaya koydu Gezegen, roket, astronot ve uzayın büyüleyici dünyasının yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.'Uzaya Dönüşen Atıklar' isimli projenin yöneticisi olan öğretmen Burcu Genco Büyükburç, "Sergimiz, adeta uzaya uzanan bir geri dönüşüm yolculuğu oldu. Doğru bakış açısıyla hem atıklar hem de fikirler yeni bir geleceğe dönüşebilir. Bunu minik öğrencilerimiz başardı" dedi.