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Giriş Tarihi: 16.6.2022 16:50

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

Trt1 ekranlarına bu akşam gelecek olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi için geri sayım başladı. Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve hikaye burada başlar. Peki, Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Bu akşam TRT1 ekranlarına gelecek olan Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Bilim kurgu ve aksiyon türlerinde olan film 2017 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Dean Delvin oturuyor. Peki, dünyayı saran doğal felaketin hikayesinin anlatıldığı Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir? Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Dünya'nın önde gelen liderleri, eşi benzeri görülmemiş bir dizi doğal felaket dünyayı tehdit ettikten sonra, küresel iklimi kontrol etmek ve herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Fakat bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir jeostrome yaklaşmaktadır ve dünyadaki her şeyi silip süpürmeden önce bir çözüm yolu bulunmazsa her şey yok olacaktır.

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ OYUNCULARI

  • Yönetmen : Dean Delvin
  • Yapım Yılı: 2017
  • Türü: Bilimkurgu, Aksiyon
  • Oyuncular: Gerard Butler, Jim Sturgess ve Abbie Cornish

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Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Uzaydan Gelen Fırtına filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
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