Üzerine ağaç devrilen oyuncu yoğun bakımda

İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız (27) ağır yaralandı. Orta Mahalle Nur Sokak'ta cuma günü yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, yaklaşık 15 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Yoğun bakıma alınan genç oyuncunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Yıldız, pek çok başarılı yapımda rol aldı. Özellikle "Duy Beni" dizisinde Dağhan, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde Çoban Sefer ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem"deki Hasan karakterleriyle izleyici karşısına çıktı.