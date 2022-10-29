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Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:30 Son Güncelleme: 29.10.2022 14:36

Üzerine elektrik direği düşmüştü! Esra 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kafasına elektrik direği düşen 23 yaşındaki Esra Fırat, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Üzerine elektrik direği düşmüştü! Esra 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yeni Mahalle Adaviye Bulvarında 21 Ekim günü meydana gelen olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün elektrik direğini devirip kaldırıma çıkması sonucu üzerine elektrik direği düşen Esra Fırat (23) hayatını kaybetti.

Ahmet M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğini devirip kaldırıma çıktı. Devrilen elektrik direği ise o esnada durakta minibüs bekleyen Esra Fırat'ın (23) kafasına düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı Esra Fırat, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Esra Fırat daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 gündür yaşam mücadelesi veren Esra Fırat hayatının kaybetti.

Nişanlı olan Esra Fırat'ın 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

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Üzerine elektrik direği düşmüştü! Esra 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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