Üzerine kale direği devrilen çocuk öldü

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Şanlıurfa'da kapalı spor salonunda filesine tırmanmaya çalışırken devrilen kale direğinin altında kalan Mert Ali Yavuz (8), hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan baba, oğlu Mert Ali Yavuz'u kapalı spor salonuna götürdü. Mert Ali de salondaki portatif kale direğinin filesine tırmanmaya çalıştığı sırada kale direği, üzerine devrildi. Ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı.