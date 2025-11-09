Üzerine pamuk boşaltılan Nurullah öldü

Şanlıurfa'da römorkta uyuyan Nurullah Bertan (19), üzerine pamuk boşaltılması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Akçakale ilçesi Yukarıderen Mahallesi'nde iddiaya göre, biçerdöver sürücüsü C. O., farkında olmadan pamukları römorka boşalttı. Bu sırada römorkta uyuyan Nurullah Bertan, yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.